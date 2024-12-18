خلال الاجتماع «العربي - الصيني».. وزير الإسكان يؤكد أهمية توطين صناعة مواد البناء عربيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، أهمية توطين صناعة مواد البناء محليًا في الدول العربية، وفتح مجالات التعاون العربي الصيني في مجال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى التجربة الناجحة للتعاون بين مصر والصين في تنفيذ المشروعات العملاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان، في الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول، والمنعقد على هامش فعاليات الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بدولة الجزائر، وبحضور وزراء الإسكان والتعمير العرب، وممثلي الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية.

وأوضح وزير الإسكان- بحسب بيان، اليوم الأربعاء- أنه جار تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع شركة CSCEC الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات في مجال ناطحات السحاب على مستوى العالم، إضافة إلى مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه أيضاً بالتعاون مع الشركة.