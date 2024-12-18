الرياضة - 12:45 - لمدة 3 مواسم.. تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:45 مساءً - اقترب محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي، من قطع شوطا كبيرا نحو حسم كل الاتفاقات مع أكرم توفيق جوكر القلعة الحمراء.

وتشير مصادر خاصة، إلى تدخل محمود الخطيب رئيس الأهلي، في الملف وطلب إنهاء الأمر مع أكرم توفيق والحفاظ على تواجده مع الفريق الأحمر.

واتفق محمد رمضان المدير الرياضي بالأهلي، مع أكرم توفيق على تجديد عقده، وإضافة 3 مواسم وتقريب وجهات النظر المالية.

وكان أكرم توفيق قد رفض في الفترة الماضية الانتقال إلى صفوف بيراميدز، وتمسك بالبقاء مع القلعة الحمراء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

خسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.