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الرياضة - 08:36 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:36 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:36 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - سعر الذهب.. واصل سعر الذهب استقراره داخل محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وذلك مقارنة بآخر التحديثات، فاستقر سعر الذهب عيار 18 وهو الفئة الأكثر مبيعا في القاهرة عند 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر، ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4308.5 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3949.5 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3770 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3231.5 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2513.25 جنيه
عيار 12 2165.75 جنيه 2154.25 جنيه

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم عند 4331.5 جنيه للبيع، 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 3970.5 جنيه للبيع، 3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر عند مستوى 3790 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب في مصر عيار 18 في السوق المحلي حالة من الاستقرار عند 3248.5 جنيه للبيع، 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2526.75 جنيه للبيع، 2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2165.75 جنيه للبيع، 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند 30320 جنيها للبيع، 30160 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1624.25 جنيه للبيع، 1615.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2647.27 دولار للبيع، 2647 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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