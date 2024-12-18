الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18-12-2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة الريال ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال ولقاء ليفربول وساوثهامبتون بالدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

ريال مدريد X باتشوكا - 7 مساء (النهائي) - beIN Sports / Alkass Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول X فالنسيا - 10.30 مساء - beIN Sports HD 6

فياريال X رايو فاليكانو - 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو X باريس سان جيرمان

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أرسنال X كريستال بالاس - 9.30 مساء

نيوكاسل يونايتد X برينتفورد - 9.45 مساء

ساوثهامبتون X ليفربول - 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

أتالانتا X تشيزينا - 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

روما X سامبدوريا - 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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