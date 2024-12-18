الرياضة - 02:16 - أبرزها ريال مدريد ضد باتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:16 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18-12-2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة الريال ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال ولقاء ليفربول وساوثهامبتون بالدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

ريال مدريد X باتشوكا - 7 مساء (النهائي) - beIN Sports / Alkass Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول X فالنسيا - 10.30 مساء - beIN Sports HD 6

فياريال X رايو فاليكانو - 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو X باريس سان جيرمان

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أرسنال X كريستال بالاس - 9.30 مساء

نيوكاسل يونايتد X برينتفورد - 9.45 مساء

ساوثهامبتون X ليفربول - 10 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

أتالانتا X تشيزينا - 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

روما X سامبدوريا - 10 مساء - AD SPORTS Premium 1