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مفاجأة، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد رغم تجديد الثقة بالسويسري - أخبار كلمتك

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مفاجأة، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد رغم تجديد الثقة بالسويسري - أخبار كلمتك

مفاجأة، الأهلي يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد رغم تجديد الثقة بالسويسري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 12:50 مساءً - قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك خطة بدأ العمل عليها داخل لجنة التخطيط وقطاع الكرة تتمثل فى تأمين موقف فريق الكرة بمدرب جديد لقيادة الفريق حال رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق في أي توقيت سواء بسبب اهتزاز النتائج أو حال رغبة الخواجة في الرحيل بسبب الخلافات مع إدارة النادي على الصفقات والتدعيمات.

وأضاف أنه تم تجديد الثقة في كولر بعد خسارة كأس التحدي ولديه كل الدعم، ولكن الأهلي يتعامل مع المواقف دائمًا بخطط بديلة ومن ثم بدأنا تأمين الموقف بالبحث عن مدرب جديد تحسبًا لرحيل كولر كما حدث فى الزمالك مع رحيل جوميز مؤخرًا.

 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون من أجل بحث كافة الاستعدادات الخاصة بمباراة شباب بلوزداد المرتقبة الاحد المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأسبوع القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي الى القاهرة أمس بعد خسارة  أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تحركات رسمية بدأت بالفعل من أجل حسم التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية، مؤكدة أن التواصل مع اللاعب تم رسميًّا وتم الاتفاق معه على كل شيء وجاري حسم الأمر وانتظار تفعيل النادي القطري بند شرائه من طرابزون التركي أو التفاوض مع الأخير لحسم الصفقة رسميًّا، وذلك بعد التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري رسميًّا خلال فترة مونديال الأندية فقط فى يونيو القادم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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