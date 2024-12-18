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نتنياهو يصل المحكمة للإدلاء بشهادته في اليوم الرابع من الجلسات - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:24 مساءً - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى قاعة المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب، ليدلي بشهادته في اليوم الرابع من جلسات محاكمته.

نتنياهو يصل المحكمة للإدلاء بشهادته في اليوم الرابع من الجلسات

ومن المفترض أن تتركز جلسة اليوم على مناقشة ملف 4000 والذي فيه يعتقد أن نتنياهو  حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع "والا"  مقابل تقديم تسهيلات لمالكه شاؤول ألوفيتش.

وكان من المفترض أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة أمس الثلاثاء، إلا ان الجلسة ألغيت لدواع أمنية تمثلت بزيارته إلى منطقة جبل الشيخ السوري المحتل.

 

ومن المتوقع أن تركز جلسة اليوم في المحكمة على مناقشة الملف 4000، الذي يُتهم فيه بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة.

نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة

وطبقًا لقرار المحكمة، على نتنياهو المثول أمامها لعدة ساعات على مدى 3 أيام أسبوعيًّا حتى انتهاء الإفادة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000″ و"4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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نتنياهو يصل المحكمة للإدلاء بشهادته في اليوم الرابع من الجلسات - أخبار كلمتك

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