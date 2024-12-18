المفوضية الأوروبية تدعو لإعادة النظر في عقوبات سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، أن سوريا القديمة اختفت لكن سوريا الجديدة لم تولد بعد، وأن الفترة القادمة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة وستلعب أوروبا دورًا في ذلك.

المفوضية الأوروبية تدعو لإعادة النظر في بعض العقوبات على سوريا

وأضافت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء: "رأينا خطوات مشجعة من النظام الجديد في سوريا لكن هناك أسئلة لا تزال دون إجابات"، مؤكدة "أننا سنكثف اتصالاتنا المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا".

أوروبا ترى سقوط الأسد تحرير لسوريا



وأوضحت أن "من مصلحتنا حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا"، معتبرة أنه "يجب أن نعيد النظر في عقوباتنا على بعض القطاعات لتسهيل إعادة الإعمار في سوريا".

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ورأت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "سقوط نظام بشار الأسد كان تحريرًا للسوريين وأعطى آمالا للكثيرين وعودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية دون إكراه".

واختتمت: "نحن مستعدون للمشاركة في ترميم البنية التحتية في سوريا في شكل خطوات متدرجة".

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