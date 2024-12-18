الرياضة - 12:16 - وزير الداخلية الفلسطيني: عملياتنا في جنين تستهدف من لا يريد الالتزام ببرنامجنا في ظل التغيرات الراهنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - أكد اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن «عملياتنا في مدينة جنين تستهدف من لا يريد الالتزام ببرنامجنا في ظل التغيرات الراهنة بالمنطقة»، وفقًا لقناة الجزيرة.

وأضاف اللواء زياد هب الريح: «ما يهمنا هو الوصول لعقول الشبان، لتخفيف المفاهيم التحريضية والتوجيهات المغرضة، كما نسعى لدفع الشباب في مخيم جنين للالتزام بالقانون والبرنامج الوطني الفلسطيني».

وأجاب وزير الداخلية الفلسطيني على تقرير موقع «أكسيوس» الأمريكي بشأن تقديم دعم إسرائيلي وأمريكي لعملية جنين، قائلاً: «لم أطلع على تلك التقارير».

يذكر أن، وزير الداخلية الفلسطيني زار مدينة جنين، يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، لتفقد الأوضاع في عدة محافظات بمدينة جنين وعددًا من المؤسسات الحكومية والرسمية، وذلك برفقة محافظ جنين كمال أبو الرب، وهذه الجولة تهدف إلى الاطلاع على سير العمل والاحتياجات في هذه المؤسسات.

وشملت الجولة مديريات الداخلية، والأشغال العامة، والطابو، والخارجية، والعدل، وسلطة جودة البيئة، وأملاك الدولة، والصناعة والتجارة، ودائرة الترخيص، والارتباط المدني، والصحة، والتربية والتعليم، ومحكمتي البداية والصلح.

وأوعز الوزير باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، والالتزام بالدوام الرسمي، رغم الظروف المربكة التي تمر بها المدينة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف كافة المؤسسات في سبيل حفظ النظام والقانون.

كما أكد «هب الريح»، أن المؤسسة الأمنية بتوجيهات الرئيس محمود عباس، ماضية في بسط النظام وسيادة القانون وإنهاء الفلتان الأمني والتصدي للخارجين عن القانون، واستتباب الأمن عبر العمل الأمني المستدام لحماية الوطن والمواطن.