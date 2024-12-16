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"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

"كاف" يحدد موعدا نهائيا لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف موعدا نهائيا لـ دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 

وقرر كاف، إقامة الدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية بجولة الذهاب يوم السبت 17 مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 من نفس الشهر.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال يوم السبت 24 مايو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد 1 يونيو المقبل.

وتقام مباراة افتتاح دوري أبطال أفريقيا للسيدات يوم السبت 8 نوفمبر، بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 من نفس الشهر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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