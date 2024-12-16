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"كاف" يعلن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 والمباراة الافتتاحية والنهائية - أخبار كلمتك

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"كاف" يعلن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 والمباراة الافتتاحية والنهائية - أخبار كلمتك

"كاف" يعلن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 والمباراة الافتتاحية والنهائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الاثنين في مراكش بالمغرب برئاسة باتريس موتسيبي.

ووجه موتسيبي، التهنئة للمغرب بعد حصولها على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم المئوية 2030 لملف مشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا.

 

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والمباراتين الافتتاحية والنهائية 

وأعلن موتسيبي أن قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 تقام في الرباط، بالمغرب، يوم 27 يناير المقبل.

وقرر كاف، إقامة مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025" يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 بينما تقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 يناير 2026.

وقرر كاف إقامة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في المغرب خلال نسختي 2025، و2026 بجانب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في كوت ديفوار العام المقبل.

 

كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما في كوت ديفوار 

وتقام كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما خلال الفترة بين الأحد 30 مارس، حتى السبت 19 أبريل 2025.

وتقام كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة بين يوم السبت 26 أبريل حتى الأحد 18 مايو 2025.

كما عقد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور موتسيبي اجتماعا مع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأمور المتعلقة بتطوير كرة القدم في كل دولة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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