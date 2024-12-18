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الرياضة - 03:36 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:36 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:36 - معتدل نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:36 صباحاً - الطقس اليوم.. .يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية وفقا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح تكون خفيفة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 11

العريش 23 08

رفح 22 08

رأس سدر 23 10

نخل 19 01

كاترين 16 01

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 10

مطروح 21 14

السلوم 19 10

سيوة 21 07

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 20

حلايب 24 19

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 21 07

بني سويف 21 07

المنيا 21 06

أسيوط 22 06

سوهاج 23 09

قنا 25 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 14

الوادي الجديد 25 09

أبوسمبل 26 15

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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