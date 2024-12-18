الرياضة - 03:16 - روسيا: الجنرال إيجور كيريلوف ومساعده قتلا بطريقة مخططة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:16 صباحاً - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس /الثلاثاء/، بأن اغتيال رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية الروسي الفريق إيجور كيريلوف ومساعده "هجوم إرهابي مخطط له".

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية قالت زاخاروفا أن الجنرال إيجور كيريلوف ومساعده قتلا بطريقة مخططة.. معتبرة أن الهجوم يمثل "استمراراً وتطوراً لدوامة التواطؤ مع جرائم الحرب التي يرتكبها مسلحو كييف، والتي ظلوا يفاقمونها طوال هذه السنوات"، حسب تعبيرها.

وقالت زاخاروفا إن "التحقيق سيحدد التفاصيل، من حيث من قتل ومن أمر بذلك".. مشيرة إلى أن أي شخص "يرحب بالهجمات الإرهابية أو يتعمد التقليل منها" هو شريك في الجرائم.