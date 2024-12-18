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كرة اليد، أحمد عادل يلحق بـ"دودو" في فيزبريم المجري - أخبار كلمتك

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كرة اليد، أحمد عادل يلحق بـ"دودو" في فيزبريم المجري - أخبار كلمتك

كرة اليد، أحمد عادل يلحق بـ"دودو" في فيزبريم المجري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - كرة اليد، اقترب أحمد عادل لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي من الانتقال لصفوف فريق فيزبريم المجري بداية من الموسم المقبل، بعد وصول المفاوضات لمراحل متقدمة خلال الساعات الماضية.

ويلعب أحمد عادل في مركز لاعب الدائرة الهجومي، ويمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة، وساهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية والنادي الأهلي أيضا.

أحمد هشام دودو ينتقل لفيزبريم المجري

وأعلن نادي فيزبريم المجري تعاقده مع لاعب منتخبنا الوطني أحمد هشام دودو بداية من الموسم المقبل 2025، قادما من صفوف فريق مونبيليه الفرنسي.

وتعاقد فيزبريم مع لاعب منتخبنا الوطني بعقد يمتد لـ3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل، قابل للتجديد لموسم إضافي.

مادسن يتولى تدريب باريس سان جيرمان

وعلى جانب آخر، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده رسميا مع الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من أجل تولي تدريب فريق اليد بداية من الموسم المقبل.

ونشر النادي الفرنسي بيانا رسميا، يتضمن تعاقده مع الدنماركي مادسن المدير الفني للنادي الأهلي، بداية من يوليو المقبل، ولمدة عامين مقبلين.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق كرة اليد خلال الأيام المقبلة.

خالد فتحي يبدأ ولايته الأولى في اتحاد كرة اليد

يبدأ خالد فتحي مهمته في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يتسلم خالد فتحي خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات التسليم والتسلم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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