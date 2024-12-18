أسعار الخضار اليوم، انخفاض البصل والبسلة والسبانخ في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:26 مساءً - أسعار الخضار اليوم الأربعاء، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور

«كلمتك» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضار، كلمتك

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضار اليوم، كلمتك

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضار اليوم، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 19 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

الخضار، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البسلة من 21 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضار، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

سعر الخضار، كلمتك

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الأربعاء

وعن سعر الليمون اليوم الأربعاء في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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