"القاهرة للاستثمار" تدعو مستثمري صناعة الجلود للتقدم على حجز 43 مصنعا بالروبيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:21 مساءً - دعت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير جميع المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم على 43 مصنع كامل التجهيزات والمرافق بالمرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي وذلك لتصنيع المنتجات تامة الصنع والصناعات المكملة لتلك المنتجات.

وأوضحت الشركة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف بانه تم مراعاة توفير مساحات متنوعة للمصانع المطروحة لتلبية تطلعات المستثمرين حيث يشمل الطرح على 20 مصنع بمساحة الفين م2، و16 مصنع بمساحة الف م2، و17 مصنع صغير بمساحة 121 م2 تتمتع بكافة المرافق والخدمات.

25 ديسمبر الجاري آخر موعد لسحب الكراسات والتقدم الكترونيا.. عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg

وتستمر الشركة في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حتى يوم 25 ديسمبر من خلال الدخول على رابط "خدمات الطرح والتخصيص - طرح مدينة الجلود بالروبيكي".



كما حرصت الشركة على طرح المصانع الجاهزة بنظام التمليك بأسعار تنافسية وبتيسيرات كبيرة في السداد من خلال تشجيعا للمستثمرين ورواد الأعمال أيضًا، حيث يقوم المستثمر بدفع 25% فقط من سعر الوحدة ويتم منحه سنة سماح قبل سداد الباقي على أقساط متساوية تصل حتى 5 سنوات، وبفائدة سنوية 10% فقط بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

وتستهدف الدولة من خلال إقامة مدينة عالمية متخصصة لصناعة الجلود الى الارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات .

وحرصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتطوير على ان تتكامل كافة مراحل المشروع الثلاث للروبيكي كمجمع عنقودي يعد مثالا يحتذى به في اكتمال سلاسل القيمة.

وتشمل المدينة في مرحلتها الاولى على أنشطة الدباغة والمعالجات الأولية للجلود الخام مرورا بالصناعات المغذية والمكملة للمنتج مثل الغراء والجيلاتين واللوجيستيات بالمرحلة الثانية انتهاءا بتصنيع منتج تام الصنع بالمرحلة الثالثة قادر على النفاذ لكبرى الأسواق العالمية والصناعات المكملة والاكسسوارات الخاصة به وهو ما يجري تلقي طلبات المستثمرين للتقدم عليه حاليا.

وبذلك يضمن للمستثمر المقبل على إقامة مشروعه بالطرح الحالي في تلك المرحلة، توفر كافة مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعه من مدخلات الإنتاج والخامات من الجلود المعالجة والصناعات المغذية والمكملة وذلك على بعد خطوات من مشروعة داخل المدينة وهو ما يمثل عنصر جذب لكبرى العلامات التجارية العالمية للتقدم على هذا الطرح، وذلك في ظل الموقع الفريد للروبيكي بقلب مدينة بدر بالعاصمة القاهرة وقربة من كافة الموانئ التصديرية سواء البحرية او الجوية او البرية، وتخدمها شبكات طرق متميزة داخلية وخارجية وسكة حديد، ما يضمن سلاسة تدفق الخامات والمنتجات وكذلك تنقلات الأيدي العاملة من والى المدينة.

مدينة الروبيكي

وتم إنشاء مدينة الروبيكي وفق أعلى المعايير العالمية سواء على المستوى الإنشائي أو التقني وكذلك على مستوى التوافق البيئي، حيث حرصت الدولة المصرية على جعل الروبيكي نموذج يحتذى به للمدن الصديقة للبيئة، الأكثر كفاءة وفعالية في استخدام الموارد، من خلال دعم الحكومة لإدارة المنطقة والمصانع القائمة لتحسين الأداء البيئي والاقتصادي وتشجيعها على إعادة التدوير للمخلفات والإنتاج الأنظف تحقيقا للتنمية المستدامة.

وتم إنشاء محطة معالجة صرف صناعي على أعلى المعايير العالمية تستوعب 8 آلاف م3/ اليوم وجار الانتهاء من تطويرها لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 24 ألف م3/ اليوم.

كما حرصت القاهرة للاستثمار والتطوير على إقامة مركز تكنولوجي على اعلى المستويات لتقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات وكذلك مركز تدريب لتأهيل العمالة ومنطقة خدمية راقية تشمل بنوك ومبنى إداري ومطاعم ووحدة إسعاف وإطفاء.

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