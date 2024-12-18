محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيفي يوفر 500 فرصة عمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الملتقى التوظيفي الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بمشاركة ٢٠ شركة تقدم أكثر من ٥٠٠ فرصة عمل لخريجي المعهد.

محافظ القاهرة: الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالنهوض بمستويات التشغيل، وتمكين الشباب، وإتاحة الفرص لهم بسوق العمل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة من بينها المبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء، مثمنًا دور المعهد خاصة فى مجال خدمة المجتمع.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيكون هناك تعاون بين المحافظة والمعهد عن طريق عقد شراكة لتدريب وتشغيل الخريجين بالتعاون مع جهاز تشغيل شباب الخريجين، كما سيتم عقد دورات مجانية، ودورات مدعمة لطلاب المعهد عن طريق مركز القاهرة للتدريب على مهارات الحاسب الآلي، والتنمية البشرية، واللغات.

كما تفقد محافظ القاهرة على هامش الملتقى معرضًا للأسر المنتجة، ومنتجات طلاب المعهد بمشاركة ٥٠ عارض، وتتضمن المعروضات مشغولات يدوية واكسسوار، وملابس، وجلود، حيث أشاد بمستوى المعروضات، وطالب بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعقد محافظ القاهرة لقاءًا مع طلاب المعهد أوضح فيه دور المحافظة فى تنفيذ الخطط التنموية، وتقديم الخدمات للمواطنين، والربط بين مختلف الجهات والوزارات.

كما استعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أعمال التطوير الجارية بالمحافظة خاصة إنشاء شبكة الطرق الجديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والقضاء على العشوائيات، موضحًا دور العاصمة الإدارية الجديدة في تخفيف العبء عن القاهرة.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء أعمال تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والجهود المبذولة للاستثمار في السياحة، وتحويل القاهرة لمتحف مفتوح مع إعادة تخطيطها.

وشهد الملتقى منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتورة سهير قنديل عميد المعهد، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وممثلين عن وزارات العمل، والتعليم العالي، والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.