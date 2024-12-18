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رونالدو يمنع انتقال فان دايك للنصر السعودي - أخبار كلمتك

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رونالدو يمنع انتقال فان دايك للنصر السعودي - أخبار كلمتك

رونالدو يمنع انتقال فان دايك للنصر السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - أشارت تقارير سعودية إلى أن ناديي النصر والهلال يأملان في التعاقد مع فيرجل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد اقتراب الريدز من عدم التجديد معه ورحيله عن الفريق الإنجليزي.

وكشفت تقارير أن في حالة عدم تجديد عقد فان دايك لليفربول سيدخل الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع اللاعب للحصول على خدماته خاصة قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

فيما أكدت التقارير أنه على الرغم من رغبة النصر الملحة في التعاقد مع فان دايك لتدعيم خط دفاعه إلا أن العلاقة السيئة بين فان دايك وكريستيانو رونالدو تمنع انضمامه للنصر.

واعتاد فان دايك في كل مواجهة أمام كريستيانو على  السخرية منه.

العلاقة السيئة بين اللاعبان تمنع إتمام نادي النصر السعودي المفاوضات مع فان دايك وبالتالي سيكون الأفضلية للهلال حال رحيل الهولندي عن ليفربول.

وقدم مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي عرضًا لتجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي ينتهي في يونيو المقبل، ومعه زميلاه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المفاوضات بين ليفربول وفان دايك ما زالت بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، رغم أن مايكل إدواردز، المدير الرياضي للريدز يتولى بنفسه قيادة المفاوضات، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.

وأوضحت أن العرض المقدم من النادي لا يتماشى مع توقعات فان دايك، والذي يتقاضى حاليًا حوالي 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو أقل من راتب صلاح الذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، كما أن هناك خلافا آخرا حول مدة العقد أكثر من الراتب، حيث إن ليفربول يرغب في تقديم عقد لمدة عامين فقط، خوفًا من تراجع مستوى فان دايك في المستقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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