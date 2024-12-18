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تفاصيل خطة برشلونة الطبية لاستعادة لامين يامال - أخبار كلمتك

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تفاصيل خطة برشلونة الطبية لاستعادة لامين يامال - أخبار كلمتك

تفاصيل خطة برشلونة الطبية لاستعادة لامين يامال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ تطبيق علاج على نجمه الشاب لامين يامال باستخدام عوامل النمو على كاحله المصاب منذ أمس الثلاثاء.

وسيكون لامين يامال، نجم برشلونة، الغائب الأكثر تأثيرًا على الفريق في مباراة السبت المقبل ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد تكون مباراة أتلتيكو حاسمة في سباق الصدارة؛ لذا لا يريد برشلونة أن يخسر يامال لفترة أكبر، لذا يعمل النادي على ضمان عودة اللاعب الشاب في السوبر الإسباني.

 

تقنية عوامل النمو


وأوضحت التقارير أن هذه التقنية يتم من خلالها معالجة المنطقة المصابة باستخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية، التي قد تسرع من عملية التعافي، بالإضافة إلى ذلك، سيرتدي يامال حذاء خاصا لتثبيت وحماية الكاحل.

وكان يامال تعرض لإصابة من الدرجة الأولى في الرباط بين الظنبوب والشظية الأمامية خلال مباراة ليجانيس بالدوري الإسباني.

ووفقا لتوقعات الفريق الطبي لبرشلونة، ستكون مدة غيابه المقدرة من 3 إلى 4 أسابيع، لذا يبذل برشلونة جهوده لضمان جاهزية لاعبه لخوض نصف نهائي بطولة السوبر الإسباني في 8 يناير أمام أتلتيك بيلباو.

ويخطط مسئولو نادي برشلونة الإسباني، لصفقة نارية من الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف العودة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وفجّر برنامج "الشيرنجيتو" مفاجأة مدوية بالكشف عن تحركات إدارة برشلونة لحسم صفقة التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي، حيث وضعت إدارة النادي الكتالوني اسم هالاند خيارًا رئيسًا لتعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده في صيف 2026، بخلاف أنه تجاوز 36 عامًا.

 

وبحسب البرنامج الإسباني الشهير، فإن إدارة برشلونة ترتبط بعلاقات قوية مع وكيلة اللاعب رافائيلا بيمينتا، وهو ما يدفعها للبحث عن إتمام الصفقة مع نهاية الموسم الحالي.

 

وانضم هالاند صاحب الـ 24 عامًا إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2023 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وسجل اللاعب النرويجي 18 هدفًا خلال 23 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بينما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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