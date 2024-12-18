الرياضة - 03:56 - الفراخ البيضاء بـ 83 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء استقرارًا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2024 في بورصة الدواجن والأسواق، طبقا لبورصة الدواجن، بعدما شهدت أسعار الدواجن والبيض تذبذبًا ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-12-2024

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 72 و73 جنيهًا، لتباع في الأسواق بـ 82 و83 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 80 و81 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو.

فيما سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهات لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ 125 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-12-2024

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بين 195، و200 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 18-12-2024

بلغ أسعار الكتاكيت الساسو بيور اليوم الأربعاء من 18 إلى 19 جنيهًا.

بينما وصلت أسعار الكتاكيت الساسو اليوم الأربعاء من 17 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم الأربعاء من 6 إلى 7 جنيهات.

أسعار الكتاكيت الروزي بيور اليوم الأربعاء من 15 جنيهًا 16 جنيهًا.

وصلت أسعار الكتاكيت الجيل الثاني اليوم الأربعاء من 14 جنيهًا إلى 15 جنيها.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 18-12-2024

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء نحو 148 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو مبلغ 158 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بقيمة 147 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ157 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى اليوم إلى 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.