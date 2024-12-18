الوطنية للانتخابات: انتهاء الجولات الميدانية بمدارس الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 04:36 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء الجولات الميدانية لمدارس محافظة الجيزة، والتي تهدف إلي توعية الطلاب بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.

وشملت الزيارات الميدانية التي استمرت علي مدار أسبوعين متتاليين بنطاق محافظة الجيزة مدارس:

- هدي شعراوي الإعدادية بنات

- الشهيد أحمد ابو الدهب الإعدادية بنين

- المعرفة التجريبية لغات

- مصر للغات MLS

- مدرسة ASE الدولية

- مدرسة BSE الدولية

- الشهيد هشام رفعت الإعدادية

- الشهيد هشام شتا الإعدادية

وقال فريق الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن من بين مهام العمل الأصيلة للهيئة، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، مؤكدا أن الهيئة تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس والجامعات، باعتبار أن المدرسة والجامعة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.

وأجرى الجهاز التنفيذي خلال الجولة التوعوية، حوارًا مع طلاب وطالبات المدارس، استعرضوا فيه الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون.

كما شرحوا طبيعة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

كذلك شرح الجهاز التنفيذي لطلاب وطالبات المدارس، آليات العمل بالهيئة الوطنية للانتخابات ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.

وحرص مدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.

وشهدت الجولات قيام الجهاز التنفيذي بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن بروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة بهدف نشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات وتعزيز الممارسة الديمقراطية بين جميع فئات المجتمع باختلاف ثقافاتهم، يعكس رؤية الجمهورية الجديدة التي نصبو لها جميعا.

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