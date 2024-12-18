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الرياضة - 02:36 - محافظة القاهرة تنظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير 500 فرصة عمل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:36 - محافظة القاهرة تنظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير 500 فرصة عمل - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:36 - محافظة القاهرة تنظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير 500 فرصة عمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:36 صباحاً - تنظم محافظة القاهرة اليوم الأربعاء، ملتقى توظيف بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمقر المعهد فى مدينة نصر بمشاركة 20 شركة تقدم أكثر من 500 فرصة عمل فى جميع المجالات.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الملتقى، كما سيتفقد محافظ القاهرة على هامش الملتقى معرضًا لمنتجات الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل للشباب.

كانت وزارة العمل، نظمت ملتقى توظيف بالقليوبية، الإثنين الماضي، بنادي سيتي كلوب ببنها، لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية، وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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