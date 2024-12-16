مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من لقاءات اليوم الاثنين، والتي تقام  ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وتقام اليوم الاثنين الـ5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا. 

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد طنطا 1-0 

أسوان ضد بروكسي  1-1

بترول أسيوط ضد لافيينا  1-1

ديروط ضد المنصورة  0-1 

سبورتنج ضد السكة الحديد  1-1

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق