أخبار الأهلي، جلسة معلول وتأمين خليفة كولر وتحرك جديد لضم تريزيجيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:05 مساءً - النادي الأهلي، تقدم "كلمتك" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

يعقد على معلول الظهير الأيسر للأهلي جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضى للنادي من أجل طلب حسم مصيره سواء بالقيد فى ميركاتو الشتاء القادم أو السماح له بالرحيل لأحد الاندية الخليجية التى طلبت التعاقد معه بعد اقتراب شفائه من الإصابة بوتر أكيلس.

جدد محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي تحذيراته للاعبي الفريق من الدخول فى اى مناوشات مع جماهير النادي عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب الخسارة مؤخرًا امام باتشوكا فى كاس التحدي بقطر.. حيث اكد المدير الرياضى للنادي ان هناك عقوبات مغلظة فى انتظار من يخالف ذلك.

قال مصدر داخل الاهلي ان مصطفى شوبير لم يتحدد موقفه بعد من العودة الى قائمة الفريق فى مباراة شباب بلوزداد الاحد القادم فى ظل اصابته بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية مؤكدا ان اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي ولكن يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد قرار عودته إلى التدريبات الجماعية.

كما حسم مصدر داخل الأهلي الجدل حول التعاقد من عدمه مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوي مؤكدًا صعوبة التعاقد مع اللاعب بسبب راتبه السنوي الضخم مؤكدا ان اللاعب خارج الحسابات حتي هذه اللحظات رغم عرضه من احدي شركات التسويق الهولندية.

قال مصدر داخل الاهلي ان هناك خطة بدأ العمل عليها داخل لجنة التخطيط وقطاع الكرة تتمثل فى تأمين موقف فريق الكرة بمدرب جديد لقيادة الفريق حال رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق فى اى توقيت سواء بسبب اهتزاز النتائج او حال رغبة الخواجة فى الرحيل بسبب الخلافات مع ادارة النادي على الصفقات والتدعيمات.

اضاف: تم تجديد الثقة فى كولر بعد خسارة كاس التحدي ولديه كل الدعم ولكن الاهلي يتعامل مع المواقف دائما بخطط بديلة ومن ثم بدأنا تأمين الموقف بالبحث عن مدرب جديد تحسبا لرحيل كولر كما حدث فى الزمالك مع رحيل جوميز مؤخرًا.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون من اجل بحث كافة الإستعدادات الخاصة بمباراة شباب بلوزداد المرتقبة الأحد المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق شباب بلوزاد الجزائري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأسبوع القادم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي الى القاهرة أمس بعد خسارة أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي أن هناك تحركات رسمية بدأت بالفعل من اجل حسم التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى كاس العالم للاندية مؤكدة ان التواصل مع اللاعب تم رسميا وتم الاتفاق معه على كل شئ وجاري حسم الامر وانتظار تفعيل النادي القطري بند شرائه من طرابزون التركي او التفاوض مع الاخير لحسم الصفقة رسميًا وذلك بعد التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري رسميا خلال فترة مونديال الاندية فقط فى يونيو القادم.

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