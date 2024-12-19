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مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - التقى نائب وزير الخارجية السفير أبو بكر محمد حنفي  نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، وذلك على هامش الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، المنعقد في عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية نواكشوط.

 

تطوير التعاون الثنائي بين  مصر والسعودية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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