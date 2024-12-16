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المغرب تنظم كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في النسخ الثلاث المقبلة - أخبار كلمتك

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المغرب تنظم كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في النسخ الثلاث المقبلة - أخبار كلمتك

المغرب تنظم كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في النسخ الثلاث المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:05 مساءً -  اعتمد الاتحاد الأفريقي كاف، استضافة دولة المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في النسخ الثلاث المقبلة.

وتوج منتخب مصر للناشئين عن جدارة واستحقاق بالمركز الأول، ولقب دورة شمال إفريقيا لمواليد 2008، وبالتالي التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين تحت 17 سنة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، كلمتك
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، كلمتك

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بدورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعدما تصدر قمة الترتيب برصيد 9 نقاط يليه المنتخب المغربي في المركز الثاني بـ 8 نقاط

 

منتخب مصر يفوز على ليبيا 

وحقق منتخب مصر للناشئين بقيادة مديره الفني أحمد الكاس فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المنتخب الليبي بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيري جيكو بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجول الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عامًا.

الفوز رفع رصيد منتخب الناشئين إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على حساب الجزائر وتونس وليبيا، فيما خسر مباراته الأولى أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، كلمتك
الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، كلمتك

 

آخر مشاركة لمنتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا

وكانت أخر مرة شارك فيها منتخب الناشئين المصري في بطولة أمم إفريقيا  هي نسخة 2011 والتي أقيمت في رواندا.

4 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين

وتتأهل المنتخبات الأربع أعضاء المربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا مباشرة لنهائيات مونديال قطر للناشئين تحت 17 سنة، والتي تقام في العام المقبل، علمًا بأن مصر شاركت مرتين فقط في كأس العالم الأولى عام 1987 في كندا والثانية 1997 في مصر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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