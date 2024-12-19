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لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

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لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

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لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

لجأوا إلى العراق بعد سقوط الأسد، عودة طوعية للجنود السوريين إلى بلادهم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار بالعراق سعد المحمدي، إن إجراءات إعادة الجنود السوريين الذين لجأوا إلى العراق إلى وطنهم، بدأت طوعًا.


وأفاد في تصريح لشبكة "رووداو"، يوم الأربعاء، بأن الجنود وقعوا على تعهد بأن عودتهم طوعية وبعيدة عن الضغوط.

ولجأ عدد من الجنود السوريين إلى العراق مع سقوط نظام بشار الأسد، وتم إيواؤهم في مخيم على حدود محافظة الأنبار.

وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى أن إجراءات إعادة الجنود السوريين تتم عبر منفذ القائم الحدودي.  

وذكر المحمدي أن عدد هؤلاء الجنود يبلغ 2490 شخصًا، مشددًا على حريتهم في الاختيار بين العودة أو البقاء في العراق.

ونوه بأن العائدين سيوقعون على تعهد يؤكدون بموجبه أنهم يعودون بإرادتهم الحرة عبر منفذ القائم الحدودي، وأنهم لم يتعرضوا لأي ضغط.  

ونظم عدد من هؤلاء الجنود تظاهرة في المخيم يوم الثلاثاء مطالبين بالعودة إلى سوريا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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