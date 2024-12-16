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قناة جديدة تعلن إذاعة بطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

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قناة جديدة تعلن إذاعة بطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

قناة جديدة تعلن إذاعة بطولة خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - خليجي 26، أعلنت قناة SSC السعودية إذاعة بطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 26 والتي ستقام  بدولة الكويت.

وقررت قناة SSC  نقل مباريات بطولة كأس الخليج عبر القنوات المفتوحة بجودة HD.

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موعد انطلاق  كأس الخليج 26

 وتنطلق بطولة  كأس الخليج العربي 26 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الدولي بمباراة الافتتاح التي ستجمع بين أصحاب الأرض، منتخب الكويت، أمام وصيف النسخة الأخيرة منتخب عمان.

وتستمر المسابقة على مدار 12 يومًا تقريبًا، لتقام المباراة النهائية على ملعب جابر الدولي يوم الجمعة الموافقة 3 يناير 2025.

 

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المنتخبات المشاركة في كأس الخليج 26

وستشارك 8 منتخبات كما هو معتاد  في كأس الخليج 26، يتقدمها أصحاب الأرض منتخب الكويت، بجانب المنتخب السعودي ومنتخب قطر ومنتخب البحرين ومنتخب عمان ومنتخب الإمارات ومنتخب اليمن، وحامل لقب النسخة الأخيرة منتخب العراق.

وستشارك كافة هذه المنتخبات بالقوام الأساسي، حتى أنه تم إيقاف دوري روشن السعودي لمدة شهر حتى تستعد كتيبة المدرب هيرفي رينارد رغم ما تردد في الأشهر الماضية أن السعودية قد تدخل بالمنتخب الثاني كما كان الحال في النسخة الماضية.

 

 بطولة الخليج تعتبر ذات أهمية للمنتخبات المشاركة، فإنها فرصة مثالية للإعداد للفترة الحاسمة القادمة بتصفيات كأس العالم 2026، حيث يُستكمل الدور الثالث من التصفيات في شهر مارس المقبل.

نظام كأس الخليج 26

ولن يتغير النظام المعتاد تاريخيًّا لكأس الخليج، حيث ستقام نسخة خليجي 26 بمشاركة 8 منتخبات سيتم تقسيمها إلى مجموعتين.

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى نصف النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف الثانية والعكس صحيح، والفائزان ينتقلان إلى النهائي المرتقب.

 

مباريات خليجي 26 ستقام على ملعبين، وهما جابر الأحمد بسعة 60 ألف متفرج وجابر المبارك (الصليبيخات) بسعة 15 ألف متفرج.

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يذكر أن المنتخب العراقي تُوِّج  بالنسخة الأخيرة من كأس الخليج بعد مباراة قوية  أمام المنتخب العُماني  والتي انتهت بانتصار "أسود الرافدين" 3-2 في الوقت الإضافي على ملعب البصرة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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