الرياضة - 01:01 - وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية لتقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:01 صباحاً - استعرض الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود المصرية لتقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة، نظراً لتدهور الأوضاع لمستوى كارثي، في ظل إصرار إسرائيل على عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الإثنين، مع "حاجة لحبيب" المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، لتناول سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تفاقم الأزمات والتحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره من أجل ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمسئولة الأوروبية على توليها منصبها الجديد.

وأطلع الوزير عبد العاطي المسئولة الأوروبية على نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة الذي عقد في الثاني من ديسمبر الجاري، ونجاحه في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أشاد الوزير عبد العاطي بما تضمنته الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠٢٤ من ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي فرضت على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين الذين يتم منحهم الخدمات الممنوحة للمصريين، مبرزاً تزايد الأعباء نتيجة الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط.