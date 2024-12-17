بالأرقام، مجاملات الكاف تذبح زيزو لصالح حارس صن داونز - أخبار كلمتك

بالأرقام، مجاملات الكاف تذبح زيزو لصالح حارس صن داونز - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 - 12 -2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - الفراخ البيضاء بـ 71 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - الفراخ البيضاء بـ 71 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - مفاجآت صادمة تكشف عنها بسنت يوسف خبيرة التاروو (فيديو).. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - مفاجآت صادمة تكشف عنها بسنت يوسف خبيرة التاروو (فيديو).. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

البيت الأبيض يحل لغز المسيرات الغامضة في سماء أمريكا - أخبار كلمتك

البيت الأبيض يحل لغز المسيرات الغامضة في سماء أمريكا - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين:أمريكا استهدفت هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:الحوثيين:أمريكا استهدفت هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف عن توقعاتها للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف عن توقعاتها للأسعار الفترة المقبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

شيماء النوبي تحيي حفلا جديدا بمركز الربع الثقافي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

شيماء النوبي تحيي حفلا جديدا بمركز الربع الثقافي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:36 - مفاجآت صادمة تكشف عنها بسنت يوسف خبيرة التاروو (فيديو).. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:36 - مفاجآت صادمة تكشف عنها بسنت يوسف خبيرة التاروو (فيديو).. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:36 - مفاجآت صادمة تكشف عنها بسنت يوسف خبيرة التاروو (فيديو).. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:36 صباحاً - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إن سنة 2025 ستكون غريبة، مشيرة إلى أن هذا العام بدأ من منتصف نوفمبر 2024 وسينتهي في أبريل 2026، وسيكون هناك تحركات غير مسبوقة، خلال هذا العام.

وأضافت بسنت يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن عام 2025 سيمثل مرحلة إنتقالية في العالم، لم تحدث على مدار 5 آلاف عام.

وتابعت خبيرة التارو، أن معالم العالم ستتغير خلال هذا العم، مؤكدة أن الشرق الأوسط كله يخضع لسيطرة برج الحل، مؤكدة أنه سنشهد عددا من الإغتيالات لشخصيات عامة وإعدامات علانية في عام 2025.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق