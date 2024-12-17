الرياضة - 01:36 - مفاجآت صادمة تكشف عنها بسنت يوسف خبيرة التاروو (فيديو).. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:36 صباحاً - قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إن سنة 2025 ستكون غريبة، مشيرة إلى أن هذا العام بدأ من منتصف نوفمبر 2024 وسينتهي في أبريل 2026، وسيكون هناك تحركات غير مسبوقة، خلال هذا العام.

وأضافت بسنت يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن عام 2025 سيمثل مرحلة إنتقالية في العالم، لم تحدث على مدار 5 آلاف عام.

وتابعت خبيرة التارو، أن معالم العالم ستتغير خلال هذا العم، مؤكدة أن الشرق الأوسط كله يخضع لسيطرة برج الحل، مؤكدة أنه سنشهد عددا من الإغتيالات لشخصيات عامة وإعدامات علانية في عام 2025.