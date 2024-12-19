شملت المواني والبنية التحتية للطاقة، 15 غارة إسرائيلية على صنعاء والحديدة باليمن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - استهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، اليوم الخميس، بـ15 غارة على منشآت إستراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين أن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

وأدت الهجمات الإسرائيلية أدت إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت إستراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة، وقد لمحت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية إلى أن الهجوم إسرائيلي.

ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا حول نيتها شن هجوم على اليمن، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الهجوم على اليمن.



جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، موضحا أنه هاجم أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن.

وفي بيان له قال «بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الجيش الإسرائيلي شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن».



وأشار البيان أنه الحوثيون نفذوا عدة هجمات متكررة ضد إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح.

وأضاف «تستخدم قوات نظام الحوثي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة».

وتابع «يعمل نظام الحوثي على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل إيران وبتعاون مع فصائل عراقية بغية استهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هجاري: «إن الجيش الإسرائيلي هاجم بدقة عدة أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك الموانئ والبنية التحتية للطاقة في صنعاء، والتي استخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية».

وأضاف، «لن تتردد إسرائيل في التحرك من أجل حماية نفسها ومواطنيها من هجمات الحوثيين كما فعلنا مع أعداء آخرين في ساحات أخرى، سنواصل العمل ضد أي شخص يهدد دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، وسنواصل حماية مواطني إسرائيل» على حد تعبيره.



الحوثيون يطلقون صاروخا تجاه تل أبيب

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن أطلقه الحوثيون وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية، في لم ترد تقارير عن سقوط إصابات.

وبحسب وكالة رويترز كان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن صفارات الإنذار قد دوت في مناطق عدة بوسط إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل وسمع صوت أكثر من انفجار عنيف، نتجت عن اعتراض الصواريخ.

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