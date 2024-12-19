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الوضع الأمني لا يسمح، الفاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

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الوضع الأمني لا يسمح، الفاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

الوضع الأمني لا يسمح، الفاو تعلق مهام بعثاتها الميدانية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:15 صباحاً - أعلنت إيرينا أوتكينا المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن المنظمة علقت نشاط بعثاتها الميدانية بسوريا لتقييم القطاع الزراعي هناك عندما تسمح الظروف.

وقالت أوتكينا لوكالة "نوفوستي": "تم تعليق عمل البعثات الميدانية مؤقتا حتى يتحسن الوضع الأمني في سوريا. نستخدم هذه الفترة للتركيز على الاستعدادات للتدخلات القادمة مع الأمم المتحدة على نطاق أوسع لضمان الاستعداد لاستجابة منسقة".

وأضافت أن المنظمة تراقب الوضع الأمني عن كثب وهي على استعداد لتقييم الوضع في قطاع الزراعة حالما يسمح الوضع في سوريا.

وقالت: "بدأنا إجراء تقييم داخلي باستخدام مصادرنا الخاصة للمعلومات لجمع البيانات الهامة وإرساء الأسس لتدخلات فعالة. وبمجرد أن تسمح الظروف، سنجري تقييما سريعا على الأرض للتحقق من صحة النتائج التي توصلنا إليها وضمان استجابة أكثر استهدافا".

وشددت على أن المنظمة ستواصل استخدام خبرتها الفنية لمساعدة الشعب السوري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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