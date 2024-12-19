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بدء التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" 2024-2025 - أخبار كلمتك

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بدء التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" 2024-2025 - أخبار كلمتك

بدء التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً -  أعلن قسم علوم التربية الفنية تخصص مناهج وطرق تدريس بكلية التربية الفنية بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد حاتم سعيد، عميد الكلية، عن فتح باب التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" للعام الجامعي 2024-2025.

 

فتح باب التسجيل في دبلومة "التأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن" للعام الجامعي 2024-2025

 يستهدف البرنامج الحاصلين على درجة البكالوريوس من مختلف الجامعات والمعاهد المعتمدة، وقد حصل على اعتماد رسمي من المجلس الأعلى للجامعات بالقرار الوزاري رقم (١٣٢٢) الصادر في ٦ نوفمبر ٢٠٢٤.

 

لتأهيل المهني في مجال التعليم والتثقيف بالفن

تهدف الدبلومة إلى إعداد معلمين متخصصين في التربية الفنية يمكنهم العمل في مجالات متنوعة تشمل المدارس الخاصة واللغات والمدارس الحكومية والفنية والصناعية، بالإضافة إلى مراكز الأنشطة الفنية في الأندية والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب.

ويكتسب الملتحقون بالبرنامج مهارات متقدمة تمكنهم من تطبيق المبادئ والنظريات الحديثة في التربية الفنية، واستخدام استراتيجيات التقييم والتقويم المعاصرة، والتخطيط للبرامج والأنشطة والورش الفنية والثقافية.

يركز البرنامج على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في التعلم والتواصل، مما يؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية.

في نهاية البرنامج، يحصل الملتحقون على شهادة معتمدة من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، تفتح لهم آفاقًا مهنية واعدة في مجال التعليم والتثقيف بالفن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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