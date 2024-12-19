مصطفى بكري: «يد الصهاينة تمتد إلي اليمن وأرض العرب أصبحت مستباحة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً - علق الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري على الهجمات الإسرائيلية على مدن يمنية، أمس، بأن أرض العرب أصبحت مستباحة، وأن الصمت على هذه الجرائم يغري الأعداء بارتكاب المزيد منها.

وقال مصطفى بكري في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع «x» (تويتر سابقاً): «يد الصهاينة تمتد إلي اليمن، 4 غارات إسرائيلية، تدمر محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء ومحطة أخرى بشمال صنعاء»

وأضاف بكري، 7 غارات على الحديدة، تودي بوقوع العديد من الشهداء.. أرض العرب أصبحت مستباحه، والنتن ياهو يبشرنا كل يوم بنجاحه في تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد.. الصمت يغري الأعداء».

وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد لسلسلة غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأفادت وسائل إعلام يمنية أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمال العاصمة، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي كبير أن سلاح الجو الإسرائيلي شن ضربات جوية على اليمن، وأن تل أبيب أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بشأن هذه الضربات، فيما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن سلسلة من الضربات الجوية المكثفة هزت صنعاء بعد وقت قصير من استهداف صاروخ حوثي وسط إسرائيل.