«التجنيد والتعبئة» تدفع عددا من اللجان لتسوية المواقف التجنيدية داخل وخارج مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية والقضائية إلى دولتي إيطاليا والإمارات العربية المتحدة لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي ومنحهم شهادات المعاملة وإنهاء مواقفهم التجنيدية، وذلك حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أبناء الوطن بالخارج باعتبارهم جزءًا أصيلا من نسيج الشعب المصري العظيم.

وجاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم خارج مصر.

وفي سياق متصل، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني المحافظات الحدودية في محافظتي شمال وجنوب سيناء ومناطق حلايب وشلاتين وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجاناً في أماكن تواجدهم وذلك على مدار عدة أيام.