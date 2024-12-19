مشاهير العرب - الليلة.. إيهاب توفيق ضيفاً مع مني الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - إيهاب توفيق.. ينتظر الكثير من محبي المطرب إيهاب توفيق عرض حلقته مع الإعلامية مني الشاذلي الليلة، على شاشة قنوات «ON»، وتساءل الكثير من المتابعين عن موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي.

موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة إيهاب توفيق مع منى الشاذلي مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»

إعادة حلقة النجم إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

وتكون إعادة حلقة المطرب إيهاب توفيق في برنامج معكم مني الشاذلي يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً

منى الشاذلي تروج لحلقة المطرب إيهاب توفيق

شاركت الإعلامية منى الشاذلي برومو حلقة المطرب إيهاب توفيق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» و التي تطرقت فيها للحديث عن أشهر أغانيه والأغاني المتصدرة التيك توك وسط تفاعل كبير من الجمهور، وعلقت قائلة: «الخميس والجمعة.. إيهاب توفيق ضيف معكم منى الشاذلي».

آخر أعمال إيهاب توفيق

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق، أغنية «أيوه يا غشاش»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «أيوة يا غشاش»، من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: «تبين غير المتداري جواك على طول، وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول، بتبين غير المتداري جواك على طول، وخلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤول»