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مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مجدي الهواري يكشف عن البوستر الرسمي لقصة الـتوربيني «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - كشف المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن البوستر الرسمي لقصة «التوربيني» ضمن سلسلة القصة الكاملة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار عدد من البوسترات التشويقية للعمل مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك مجدي الهواري، البوستر التشويقي لـقصة التوربيني عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «ده البوستر التشويقي لقصة التوربيني، أي بوسترات تانية هي اجتهادات جميلة من الجمهور ومشكورين طبعاً.

تفاصيل مسلسل القصة الكاملة

ومن ناحية أخرى، تعد قصة التوربيني ضمن سلسلة القصة الكاملة، والتي تسجل مسلسل القصة الكاملة، أول تعاون بين المخرج هادي الباجوري والكاتب وصانع المحتوى سامح سند، ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل، وهو عبارة عن حلقات درامية مستوحاة من قصص جرائم حقيقية وتدور أحداث الحكايات في إطار 10 حلقات فقط ويعملان حاليا على اختيار المخرجين المشاركين في العمل، وأبطال القصص المختلفة.

وشارك في تأليف الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة 10 مؤلفين وهم: «هاني سرحان، باسم شرف، إنجي علاء، محمد إسماعيل أمين، محمد سليمان عبد المالك، حاتم حافظ، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن».

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة أو المنصات الإلكترونية، خصوصا وأن هناك قطاعا كبيرا من الجمهور ينجذب إلى هذه النوعية من الأعمال التي تحاكي الواقع في إطار من الدراما والتشويق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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