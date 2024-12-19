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وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - نقلت شبكة “أن بي سي” الأمريكية، عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قوله:"متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس ".

بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

وأضاف أنتوني بلينكن في حديثه مع الشبكة الأمريكية:" يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي:" عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عائلتى القائدين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وافقتا على الانتقال لتركيا، تمهيدا للإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل.

رد عائلتي البرغوثي وسعدات على الإعلام العبري

وجاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت " العبرية، زعمت فيه، أن عائلتي القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات أبديتا موافقتهما على الانتقال إلى تركيا كجزء من التفاهمات الجارية للإفراج عنهما.

ومن جانبها  نفت عائلة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، ما زعمته "يديعوت أحرونوت" بشأن استفسار حركة حماس عن موقف العائلة من إمكانية ترحيل البرغوثي إلى تركيا ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة.

صمود سعدات تنفى الإفراج عن والدها ونقله إلى تركيا 

وفى ذات السياق، نفت صمود سعدات ابنة القيادي أحمد سعدات فى منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صحة هذه الأنباء.

وقالت صمود سعدات: إنه لم يجر أي تواصل معهم كعائلة الأسير أحمد سعدات بشأن الإفراج عنه، مؤكدة أن والدها ووالدتها رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، ولا توجد زيارات أو تواصل معهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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