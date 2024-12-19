تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

تحذيرات من رياح متغيرة تشهدها عدة محافظات يوم الجمعة - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

توقف عمليات إغلاق المحلات التجارية لهذا السبب - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

طارق صالح: اليمن لن ينهض إلا بعودة جماعة الحوثي إلى هذا الامر - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

لمدة 5 سنوات.. وزارة الثقافة تحصل على حق الانتفاع لـ أرض «سيمبوزيوم أسوان» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

فعالية تدريبية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفرالشيخ بالتعاون مع «القومي للمرأة» - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025 - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

الأهلي يكثف مفاوضاته مع نيس لحسم صفقة محمد عبد المنعم - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

دعم سوريا وفلسطين وإعادة إعمار لبنان، رسائل السيسي في جلسة أوضاع غزة وبيروت - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

غرفة شركات السياحة تعلن تفاصيل عقود الطوافة لحجاج 5 نجوم بمني وعرفات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

محافظ القاهرة يبحث مع نظيره بمدينة كربلاء العراقية تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ القاهرة يبحث مع نظيره بمدينة كربلاء العراقية تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يبحث مع نظيره بمدينة كربلاء العراقية تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة اليوم الخميس المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ مدينة كربلاء العراقية، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ القاهرة - خلال اللقاء- عمق العلاقات الممتدة التى تربط البلدين الشقيقين مصر والعراق بإعتبارهما من الدول العريقة ذات الحضارة القديمة والتاريخ المشترك.

واستعرض محافظ القاهرة أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على مستوى العالم وجهود الدولة المصرية فى القضاء على المناطق غير الآمنة، وتشابهها فى كثير من المقومات والظروف مع مدينة كربلاء الشقيقة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الحديثة فى كافة محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية اسهمت فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة، كما كان لمشروعات الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة المصرية بالغ الأثر فى تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وتسهيل ربط مناطق القاهرة ببعضها بإعتبارها أساس التنمية والاستثمار.

وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته القيام بتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحويل المناطق التاريخية والتراثية بالعاصمة إلى متحف مفتوح لجذب الاستثمار السياحى.

من جانبه، أثنى المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ مدينة كربلاء العراقية على أعمال التطوير التى شهدها فى القاهرة، كما وجه الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة مدينة كربلاء، مؤكدًا وجود مساحات كبيرة من التجارب المشتركة تسمح بتبادل الخبرات بين الجانبين.

اقرأ أيضاً
محافظ القاهرة يشهد احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

جنا الأشقر ترد على منتقديها في مسلسل «وتر حساس» (فيديو)

بمشاركة 70 عارضا.. محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

السكك الحديد تخطر المنطقة الجنوبية بتعديلات التشغيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق