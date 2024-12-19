محافظ القاهرة يبحث مع نظيره بمدينة كربلاء العراقية تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة اليوم الخميس المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ مدينة كربلاء العراقية، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليًا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ القاهرة - خلال اللقاء- عمق العلاقات الممتدة التى تربط البلدين الشقيقين مصر والعراق بإعتبارهما من الدول العريقة ذات الحضارة القديمة والتاريخ المشترك.

واستعرض محافظ القاهرة أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة كواحدة من أهم المدن التاريخية والتراثية على مستوى العالم وجهود الدولة المصرية فى القضاء على المناطق غير الآمنة، وتشابهها فى كثير من المقومات والظروف مع مدينة كربلاء الشقيقة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية الأساسية وإنشاء المدن الحديثة فى كافة محافظات مصر وكان أهمها مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية اسهمت فى تخفيف الضغط المرورى والسكانى عن القاهرة، كما كان لمشروعات الطرق الحديثة التى أنشأتها الدولة المصرية بالغ الأثر فى تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وتسهيل ربط مناطق القاهرة ببعضها بإعتبارها أساس التنمية والاستثمار.

وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة المصرية فى حرصها على التحديث لم تغفل فى الوقت ذاته القيام بتطوير القاهرة التاريخية والحفاظ عليها وإحياء تراثها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحويل المناطق التاريخية والتراثية بالعاصمة إلى متحف مفتوح لجذب الاستثمار السياحى.

من جانبه، أثنى المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ مدينة كربلاء العراقية على أعمال التطوير التى شهدها فى القاهرة، كما وجه الدعوة لمحافظ القاهرة لزيارة مدينة كربلاء، مؤكدًا وجود مساحات كبيرة من التجارب المشتركة تسمح بتبادل الخبرات بين الجانبين.