بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:08 مساءً - كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن عودة إثيوبيا لتشغيل المفيض الجانبي لسد النهضة مرة أخرى، بعد غلقه في 14 ديسمبر الجاري، حيث كان يتم تمرير التدفقات من خلال التوربينين المنخفضين، وكذلك التوربينين العلويين قياسًا مع تدفق المفيض خلال تشغيله.

إثيوبيا تعيد فتح مفيض سد النهضة

وأكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم، عبر حسابه بالفيس بوك، عودة إثيوبيا لـتشغيل مفيض سد النهضة، فقال: "تم تشغيل المفيض الجانبي مرة اخرى بالسد الكارثي. مازال منسوب البحيرة ثابت وفق مقارنة بين يومي 14 و19 ديسمبر ولم يشهد تراجع ملحوظ."

عودة فتح مفيض سد النهضة، كلمتك

وقال هاني إبراهيم إن "تقدير منسوب البحيرة حوالي 637 م بسعة في المتوسط 69 مليار، وسعة 69 مليار متر مكعب تكفي لتشغيل جميع التوربينات، ولكن لم يتم إضافة سوى 4 توربينات بالسد"

وأشار هاني إبراهيم إلى أنه "لا يحتاج التوربين الواحد سوى لحوالي 3.5 مليار متر مكعب سنويا بمجموع 14.5 مليار في أقصى تقدير للتوربينات الأربعة، ولكن إثيوبيا تتدعي أن الغرض كهربي، ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك.".

عودة توربينات سد النهضة بعد توقف 100 يوم

وكان الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، قد أكد في آخر تدوينة له عبر الفيس بوك، يوم 15 ديسمبر الجاري، على "عودة توربينات سد النهضة بعد توقف 100 يوم"

وقال الدكتور عباس شراقي: "تعود التوربينات للعمل بعد توقف دام حوالى 100 يوم ظلت فيها مياه النيل الأزرق تتدفق من خلال بوابات المفيض العلوى."

غلق المفيض في 14 ديسمبر 2024، كلمتك

وتابع شراقي "يبلغ إيراد النيل الأزرق عند سد النهضة حاليا حوالى 50 مليون م3/يوم تكفى لتشغيل توربينين فقط 12 ساعة كل منها، وفى حالة تشغيل أحد التوربينين الآخرين فسوف يسحب من المخزون الأصلى للبحيرة الذى ظل ثابتا فى الأشهر الماضية 60 مليار م3 عند مستوى 638 متر فوق سطح البحر منذ 5 سبتمبر الماضى."

وأكد عباس شراقي أن "تشغيل التوربينات أو توقفها لم يكن له أهمية بالنسبة لمصر فى الشهور الماضية حيث تدفق نفس كمية المياه سواء من التوربينات أو من المفيض."

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