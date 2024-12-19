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إسلام عيسى يحرز هدف سيراميكا الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

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إسلام عيسى يحرز هدف سيراميكا الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

إسلام عيسى يحرز هدف سيراميكا الأول في مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - سجل إسلام عيسى هدف سيراميكا الأول في مرمى الزمالك في الدقيقة 13، في المبارة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال وناصر ماهر وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك 

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  أحمد قندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ترتيب الزمالك وسيراميكا في جدول الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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