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مصرللطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت - أخبار كلمتك

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مصرللطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت - أخبار كلمتك

مصرللطيران تعلن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - أعلنت شركة مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت، بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، مؤكدة أنه تم تسيير أول رحلة  اليوم الخميس 19 ديسمبر، في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة. 

وبمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد، قدمت مصر للطيران عروض وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت، مناشدة عملاء الشركة بمراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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