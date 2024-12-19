جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

محمد عادل يحرز هدف تعادل الزمالك في شباك سيراميكا بالخطأ في مرماه - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

سارة الطباخ تغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

تدمير قدرات الجيش والاستيلاء على نقاط استراتيجية، إسرائيل تحتل 500 كيلومتر في سوريا - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

"مفتي الديار المصرية" في ندوة حوارية حول التطرف وأثره على المجتمع بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع بنجلاديش في شتى المجالات - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

أزمات غزة وسوريا ولبنان تتصدر القمة المصرية الإيرانية بالقاهرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:31 - سعر الذهب الآن.. ماذا حدث لـ «عيار21 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

وزيرالإسكان يتابع موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ياه».. تامرعاشور يطرح أحدث أعماله الغنائية نهاية 2024 | فيديو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قمة مصرية إيرانية، السيسي يؤكد أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتحلي كافة الأطراف بالحكمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قمة مصرية إيرانية، السيسي يؤكد أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتحلي كافة الأطراف بالحكمة - أخبار كلمتك

قمة مصرية إيرانية، السيسي يؤكد أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتحلي كافة الأطراف بالحكمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالرئيس "مسعود بزشكيان" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وسبل استعادة السلام بالمنطقة، حيث أكد الرئيس على أهمية نزع فتيل التوتر الإقليمي وتفادي التصعيد، مشددًا على ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة حرصًا على حماية المنطقة من مواجهات خطيرة ستكون لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن بالشرق الأوسط والعالم بأسره.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع في الأرض الفلسطينية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الأوضاع في لبنان وسوريا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الجهود المشتركة لاستكشاف آفاق تطوير العلاقات الثنائية، بما يحقق مصلحة الشعبين، ويساهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، تعديل تشغيل مترو الخط الثالث لهذا السبب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق