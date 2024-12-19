مشاهير العرب - جنا الأشقر ترد على منتقديها في مسلسل «وتر حساس» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 05:04 مساءً - ردت الفنانة جنى الأشقر، على منتقدي أدائها في مسلسل «وتر حساس»، وذلك بعدما قدمت شخصية «ليلي» التي تعد عنصرًا هامًا في الأحداث، وخاصة بعد قتلها.

وتحدثت جنى الأشقر، خلال لقائها مع برنامج «عيش صباحك» الذي يذاع عبر إذاعة راديو نجوم إف إم، معلقة على منتقديها قائلة: «سعيدة بحب الناس لشخصية ليلي للدرجة الذين دافعوا بها عن تصرفتها الحمقاء».

وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي فيها تتعرض لهذا الكم من التعليقات سواء إيجابيًا وسلبيًا، لكنها كانت تقرأ وتتأثر ببعض التعليقات السلبية، ورصدت الانتقادات المُكررة لإصلاحها.

وأضافت جنى الأشقر: «أكثر من شخص علق على مخارج الحروف والنطق عندي وده حقهم فعلا.. هما مش عايزين يضايقونا بالعكس إحنا بني آدمين وبنحسن من بعض، فعلا بدأت اشتغل مع مدرب عشان أصلح ده، لازم ناخد من الناس ونحسن من نفسنا».

مسلسل وتر حساس

وتوالت الأحداث ليتخذ مسلسل وتر حساس مسار مختلفًا، بعد قتل ليلى أخت سلمى «جنا الأشقر»، من قبل زوجها مازن «أحمد جمال سعيد»، بعد اكتشفه لخيانتها مع صديقها عبد الرحمن، لينعطف الصراع بين كاميليا وسلمى في اتجاه آخر وهي الانتقام من أجل حق ليلى.

أبطال مسلسل وتر حساس

ويشارك في بطولة مسلسل وتر حساس، مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، وهم: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، تميم عبده، لطيفة فهمي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.