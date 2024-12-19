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باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد: جمالك حلو أوي والمذيعة تعلق (فيديو) - أخبار كلمتك

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باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد: جمالك حلو أوي والمذيعة تعلق (فيديو) - أخبار كلمتك

باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد: جمالك حلو أوي والمذيعة تعلق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - غازل الإعلامي باسم يوسف، خلال الحلقة النهائية من برنامج "ArabsGotTalent"، المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، قائلا:"انتي شكلك النهارده عامل زي الجولدن بازار".

باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد

وعلقت ريا أبي راشد، ضاحكة:"بحضر حالي لجائزة الموسم"، ليعقب باسم يوسف:"إيه ده الجمال حلو أوي".

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي، وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

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وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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