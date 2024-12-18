مشاهير العرب - بعد رؤية لوالدها.. إيمي طلعت زكريا هذه الأحلام تعطي شعورًا بالاطمئنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - روت الفنانة إيمي طلعت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا رؤية لوالدها، مشيرة أنه يعطيها مبلغًا من المال، قدره 200 جنيه.

وأوضحت إيمي خلال لقائها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين هبة الأباصيري ومها بهنسي، أنها تلقت خبر مفرح بعد تلك الرؤيا قائلة: «بعد الحلم، فوجئت بتلقي مكالمة من الفنان سمير غانم، إللي ساعدني كتير، عرض عليا المشاركة في آخر مسرحياته الزهر لما يلعب وكان الدور مشاركة في البطولة معاه هو والفنانة شيرين».

وأشارت أن تجربة الحلم جعلتها تشعر بأن والدها الراحل لا يزال معها، وأنه يراقب حالتها ويحاول مساعدتها من العالم الآخر، قائلة: «بابا معايا وموجود في روحي»، مؤكدة أن مثل هذه الأحلام تعطي شعورًا بالاطمئنان والراحة النفسية.

إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى ميلاد والدها على طريقتها الخاصة

وخلال الساعات الماضية حرصت إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان طلعت زكريا على إحياء الذكرى الـسادسة رحيل والدها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في مثل هذا اليوم لعام 2019.

وشاركت إيمي طلعت زكريا، المتابعين عبر حسابها على «فيسبوك» صور من الطفولة، وعلقت عليها قائلة: 18 ديسمبر ذكرى ميلاد أحلى بابا في الكون، ربنا يرحمك يا حبيبي وأكيد عيدك في الجنة أحلى، وحشتني أوي، ادعوله بالرحمة».

وفي الثامن من شهر أكتوبر لعام 2019، رحل عن عالمنا الفنان طلعت زكريا متأثرا بأزمة صحية أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 59 عاما، قدم خلالهما مسيرة حافلة بالأعمال الفنية التي جمعت بين السينما والدراما والمسرح.

وبدأ الفنان طلعت زكريا، مسيرته الفنية عقب تخرجه من الجامعة، حيث انضم لفريق مسرحية الشخص عام 1982، وقدّم عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا، وله من الأبناء عمر وأميمة، حيث توفي في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية.

آخر أعمال طلعت زكريا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال طلعت زكريا، مشاركته في مسرحية «عزمي وأشجان» الذي عرض في رمضان 2018، وذلك بالتعاون مع الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد.