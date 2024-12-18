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مشاهير العرب - محمد ثروت يروي كواليس معرفته بالراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد ثروت يروي كواليس معرفته بالراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد ثروت يروي كواليس معرفته بالراحل محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - روىالفنان محمد ثروت أحد المشاركين في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، كواليس تعارفه على الراحل.

وقال ثروت خلال كلمته على هامش حفل تكريم محمد رحيم المقام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور العديد من نجوم الفن: «تعرفت على الملحن الراحل محمد رحيم منذ فترة ليست بالطويلة وتعرفت عليه في التحضير لأحد الأوبريتات، ومن معرفتي له وجدت فيه الإنسان والفنان طيب القلب، الذي تشبه فرحته فرحة الأطفال، بينما كان ثاني لقاء لنا بعد فترة طويلة في أغنية يا مستعجل فراقي والأغنية لاقت نسبة نجاح كبيرة جدًا».

محمد ثروت

أنوسة كوتة تعلق على حفل تكريم زوجها محمد رحيم

أعربت مدربة الأسود، أنوسة كوتة، عن سعادتها بحرص الدولة على تكريم زوجها الراحل محمد رحيم، اليوم الأربعاء، والذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، عن عمر ناهز 44 عاما.

وقالت أنوسة كوتة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «طاقة من الحب، كله هيشوفها في حب محمد رحيم»، مضيفة: «أولا حابة أشكر نجوم ونجمات الحفل.. محمد ثروت ولطيفة وتامر حسني وإيهاب توفيق ومحمد محي وهيثم شاكر وسومة وشذى.. أنا مشفتش حب زي كده والعبقري والفنان مصطفى حلمي».

وتابعت: «طبعا هتشوفوا مفاجأة الحفل.. بنتي الصغيرة ماس رحيم.. شكرا لكل واحد تعب ووافق وبذل مجهود لظهور الحفلة بالشكل اللي يليق بمصر ونجوم مصر».

وفاة محمد رحيم

وكان قد رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الماضي، تاركا خلفة أثرا فنيا مشرفا، حيث تعاون مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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