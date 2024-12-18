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استعراض مصري روسي مدهش عن تحدي الإعاقة بـ ArabsGotTalent (فيديو) - أخبار كلمتك

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استعراض مصري روسي مدهش عن تحدي الإعاقة بـ ArabsGotTalent (فيديو) - أخبار كلمتك

استعراض مصري روسي مدهش عن تحدي الإعاقة بـ ArabsGotTalent (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - قدم فريق “UDI Dance” المصري الروسي،  خلال الحلقة النهائية من برنامج ArabsGotTalent، استعراضًا مدهشًا لرسالة إنسانية رائعة عن تحدي الإعاقة بسبب رئيس الفرقة الذي يرقص بدون قدمين.

 

تأثر نجوى كرم

وتأثرت المطربة اللبنانية نجوى كرم بالعرض الإنساني الذي قدمه فريق “UDI Dance” المصري الروسي، معقبة: "من أجل ذلك يكون للفن رسالة قوية".

اللى عملوه مدهش، توأم مصري يبهر لجنة تحكيم ArabsGotTalent بالرقص مع والديهم (فيديو)

فريق“Urban Verbunk” يقدم استعراضا مبهرا في ختام “ArabsGotTalent” (فيديو)

إشادة باسم يوسف

وأشاد الإعلامي باسم يوسف، بالعرض الذي قدمه فريق “UDI Dance” المصري الروسي.

 

 

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

 

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم إلى آخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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