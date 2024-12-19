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أحمد الشامي يكشف شروط عودة فريق واما مرة أخرى - أخبار كلمتك

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أحمد الشامي يكشف شروط عودة فريق واما مرة أخرى - أخبار كلمتك

أحمد الشامي يكشف شروط عودة فريق واما مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - رحب أحمد الشامي بعودة فريق واما للتعاون الجماعي مرة أخرى. وقال “الشامي” في تصريح خاص لـ"كلمتك": “عودة فريق واما لا تزال قائمة، ولكن بشروط”، مضيفًا: “إذا وجدنا أغاني تناسبنا، ونرى أنها تشكل إضافة فنية لنا، سوف ننفذها فورًا”.

كان “الشامي” تألق دراميًا في الفترة الأخيرة من خلال مشاركاته المتعددة في مسلسل “فرصة ثانية” برفقة ياسمين صبري، حيث شخصية “محام”، كما برز في دور شرير في مسلسل “الأصلي” مه ريهام عبد الغفور، وفي مسلسل “رقم سري” مع ياسمين رئيس  وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة.

وأعرب “الشامي” عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “رقم سري”، متطلعًا إلى أن يقدم دورًا متميزًا ومختلفًا يضيف إلى رصيده الفني.

يذكر أن فريق واما ظهر بداية من العام 1998 كفرقة عزف موسيقي، قبل ان تتطور لاحقًا إلى فرقة غنائية، وضمت مع “الشامي” كلا من: أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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