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الرياضة - 04:44 - الرئيس الإيراني: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتهاكات في غزة والضفة الغربية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:44 - الرئيس الإيراني: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتهاكات في غزة والضفة الغربية - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:44 - الرئيس الإيراني: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتهاكات في غزة والضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - ثمن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال« مسعود» خلال كلمته في الجلسة الخاصة بدعم فلسطين ولبنان، على هامش قمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن «الاحتلال الإسرائيلي انتهك القوانين الدولية كافة في قطاع غزة وارتكب جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف، أن «العدوان الإسرائيلي على غزة دخل عامه الثاني مواصلا انتهاكاته بحق الأبرياء، كما أنه انتهك القوانين الدولية كافة في قطاع غزة وارتكب جرائم ضد الإنسانية».

وأكد ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب والانتهاكات في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي توسع في عدوانه ليشمل لبنان وسوريا.

وشدد الرئيس الإيراني، على ضرورة السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإعطاء الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير طبقا للقوانين الدولية.

وتابع: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعلية لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين، كما يجب التوصل لآليات محددة داخل منظمة دول الثماني النامية لدعم الشعب الفلسطيني

وبشأن الأوضاع في سوريا، فاضاف الرئيس الإيراني: نتمنى وجود حكومة مدنية في سوريا تحترم كل أطياف الشعب السوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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