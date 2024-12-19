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قيمتها 60 ألف جنيها.. مجمع اللغة العربية يعلن تفاصيل جائزة القصة القصيرة - أخبار كلمتك

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قيمتها 60 ألف جنيها.. مجمع اللغة العربية يعلن تفاصيل جائزة القصة القصيرة - أخبار كلمتك

قيمتها 60 ألف جنيها.. مجمع اللغة العربية يعلن تفاصيل جائزة القصة القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - أعلن مجمع اللغة العربية قيمة جائزته في الأدب ٢٠٢٤، وذلك إعمالا للمادة 3 بند (هـ) من قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية التي تنص على أن من وسائل المجمع لتحقيق أغراضه: دراسة قضايا الأدب ونقده، وتشجيع الإنتاج الأدبي بالتنويه به، أو بعقد ندوات ومسابقات فيه ذوات جوائز، أو بأية وسيلة أخرى.

واستقر الرأي في لجنة الأدب على تفعيل جائزة الأدب خلال هذه الدورة المجمعية واقترح أعضاء اللجنة أن تخصص هذا العام للإبداع الأدبي فرع القصة القصيرة، وفق الشروط الآتية:

شروط الجائزة:

١- أن تكون المجموعة القصصية مكتوبة بالعربية الفصيحة.

٢- أن يكون العمل منشورا خلال السنوات الخمس الماضية.

٤- ألا يكون العمل قد سبق له الفوز بأية جائزة أخرى داخل مصر أو خارجها.

٥- ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة وقت التقدم عن ٤٥ عاما.

على المتقدم أن يحضر عدد خمس نسخ من العمل إلى مقر المجمع، مصحوبا بسيرة ذاتية وصورة الرقم القومي.

آخر موعد لتسليم العمل ٢٤ مارس ٢٠٢٥م، وقيمة الجائزة 60 ألف جنيهًا يحصل عليها صاحب العمل الفائز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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